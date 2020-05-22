Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "Barolar olarak ortak hazırladığımız görselleri paylaşarak...
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Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "Barolar olarak ortak hazırladığımız görselleri paylaşarak...

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, barolar olarak ortak hazırladıkları görselleri paylaşarak farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk:
22.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:19

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, barolar olarak ortak hazırladıkları görselleri paylaşarak farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Savunma Özgürlüktür" ve "Güçlü Baro Güçlü Avukat" sloganları ile Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki gösterdiklerini kaydeden Aktürk, "Barolar olarak ortak hazırladığımız görselleri paylaşarak farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız.

Böyle düzenlemelerin savunmayı savunmasız bırakacağını, avukatların örgütlü gücünü kıracağını, vatandaşların adil yargılama hakkını güvencesiz hale getireceğini en güçlü şekilde dile getiriyoruz. Baroların tam istiklallerini sağlayacak, onları idarenin vesayetinden kurtaracak, istikbal endişesinden uzak tutacak Avukatlık Kanununa ihtiyaç vardır." dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda vurguladıkları hususları şöyle sıraladı:

"Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalıdır.

Bir hukuk düzeninde yargıya meşruluk kazandıran bağımsız, özgür ve sağlıklı işleyen savunmadır.

Gücü azaltılmış ve bölünmüş barolar, savunma hakkının da sona ermesi sonucundan başka bir şey getirmez.

Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir.

Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, adil yargılama duygusunun ve toplumsal barışın güvencesidir.

Bağımsız, özgür ve özerk bir avukatlık için barolar büyük önem taşımaktadır.

Barolar, hukukun üstünlüğünün, savunma ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır.

Adaletin temeli savunmadır, bunu sağlayan da barolar ve avukatlardır.

Avukatlık tarihsel geçmişi, doğası ve görev alanı yönünden bağımsız bir meslektir. Tarih kadar eski, adalet kadar gerekli, fazilet kadar asildir.

Hukuku toplum adına koruma ve kollama görevi, baroların varlık nedenidir.

Baro kanunla değişebilecek bir müessese değildir. Bu tabi hukuktan gelen bir müessesedir. Bu itibarla istiklali şarttır. İstiklali yok ise, Baro da yok demektir. Baro mukaddes müdafaa hakkına bağlıdır. Baro müstakil değil ise, müdafaa hakkı ölmüştür.

Barolar toplumun vicdanıdır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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