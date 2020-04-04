Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
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Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, "Herkes için adalet, adalet için avukat" diyerek 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

04.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, "Herkes için adalet, adalet için avukat" diyerek 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

1987 yılından itibaren her yıl 5 Nisan'ın Avukatlar Günü olarak kutlanmakta olduğunu ifade eden Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avukat; yetkilerini hakka hizmet yolunda kullanan, yalnız yasanın ve vicdanının sesini yükselten kişidir. Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler, adaletin tecellisinde çok önemli bir vazifeyi yerine getirirler. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsur adalettir. Adaletin temeli savunmadır, bunu sağlayan da avukatlardır. Avukatlar; toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasında önemli bir yere sahiptir. Avukatlık mesleği ne kadar güçlü, ne kadar itibarlı, ne kadar ilkeli olursa adaletin tecellisine o kadar katkı sağlanır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan bağımsız yargı, yargının olmazsa olmaz koşulu olan "savunma" ile anlam kazanır. Adaletli bir yargılamanın varlığı ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Savunmanın temsilcisi avukatın olmadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde; hak ve adalet yoktur, adil yargılanma yoktur, dolayısıyla hukuk devletinden de söz edilemez. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, adil yargılama duygusunun ve toplumsal barışın güvencesidir. Avukatlar; halkın sesi ve hakkın savunucusu olan, topluma yön veren insanlardır. Bizler; avukatlık mesleği gibi onurlu ve kutsal bir mesleği ifa etmekteyiz. Hukukun üstünlüğüne inanmış, adil, tarafsız ve etkin bir yargının hayata geçirilmesi için çabalayan bir meslek grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ülkemizde bugün üzüntü ile söylemek gerekir ki avukatlık mesleğinin icrası son derece zordur ve giderek daha da zorlaşmaktadır. Anayasal ve yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz olduğu için ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yargının diğer kurucu unsurları gibi, savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin de anayasada tanımlanması ve güvence altına alınması elzemdir. Yetkili makamlardan talebimiz, çözüm adına bir an önce gerekli adımları atmalarıdır. Mesleğimizin geleceği, meslek kuruluşumuzun itibarının artması ve toplumsal vazifelerimiz için yorulmaksızın, dinlenmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor dönemde bütün gücümüzle meslektaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları hafifletmeye çalışmaktayız. Bu amaçla devletin yetkili makam ve kurumlarıyla doğrudan ilişki içindeyiz. Bugüne kadar yerine getirdiğimiz titiz çalışmaya devam edeceğimizi bilinmesini isteriz. Yarın bugünden daha iyi olacak buna inanıyoruz. Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız. Savunma mesleğinin bir gün herkese lazım olacağı gerçeğiyle, "herkes için adalet, adalet için avukat" diyoruz. Bağımsız savunmayı temsil eden meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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