Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı - Haberler
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Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı

Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan 2. doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan 2. doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Erzincan'ın aşılanmada mavi kategoriye ulaşması münasebeti ile başarıya katkı sağlayan sahadaki aşı ve filyasyon ekipleriyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürümü Doç. Dr. Erkan Hirik; "Sağlık çalışanları ailesi olarak çok yorucu ve zorlayıcı zamanlardan geçtiğimiz pandemi süreci boyunca sağlık tesislerinde, filyasyon ekiplerinde, aşılama çalışmalarında, gece gündüz demeden göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız ve fedakarlıklar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa özel pasta kesimi yapılarak kutlandı.

(Ahmet Akbuğa-İHA)

Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaştı

Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaştı

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