Erzincan alzheimer hastası faika nine arazide bulundu
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Erzincan alzheimer hastası faika nine arazide bulundu

Alzheimer hastası Faika nine arazide bulunduERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşamdan beri kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün öğle saatlerinde arazide bulundu.

24.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:10
Erzincan alzheimer hastası faika nine arazide bulundu

Alzheimer hastası Faika nine arazide bulundu

ERZİNCAN'ın ilçesinde dün akşamdan beri kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün öğle saatlerinde arazide bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı köyünde yaşayan Faika K., dün akşam saatlerinde evinden çıkarak kayboldu. Yakınları tarafından kayıp bilgisi verilmesi üzerine jandarma iç güvenlik timi, asayiş ve komando timleri ile drone ve kobra unsuru, AFAD, güvenlik korucuları ve iz takip köpeği Faika nineyi aramaya başladı. Ekipler, Faika nineyi, köyünden 2 kilometre uzaklıkta arazide oturur halde buldu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen Faika nineye bir askerin montu giydirilirken, bir asker de su içmesine yardımcı oldu. Kontrolleri sonucu iyi olduğu belirlenen yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

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: Erzincan alzheimer hastası faika nine arazide bulundu
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