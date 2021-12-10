Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Odabaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" karesini seçen Odabaş, "Spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşamda ise Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı" fotoğrafına oy verdi.

Odabaş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 3'üncü kez katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Artık ocak ayı yaklaştıkça Anadolu Ajansının geleneksel hale getirmiş olduğu bu katılımı merakla beklemekteyiz. Bu merakımızı da giderdik. Bu yıl da birbirinden güzel fotoğrafları oylama imkanı buldum. Bu güzel fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum. Rabbim kendilerini her türlü kötülükten, afetten korusun diyorum." dedi.