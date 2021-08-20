Erzincan'a İtalyan gelin

Pandemi sürecinde kısıtlamaların kalkmasının ardından Erzincan Belediyesi nikah dairesi, son yılların en yoğun dönemini yaşıyor.

Pandemi sürecinde kısıtlamaların kalkmasının ardından Erzincan Belediyesi nikah dairesi, son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterirken, nikah memurları ortalama iki saatte bir nikah kıyıyor. Erzincan'a gelin olan İtalyan uyruklu kadının da nikah akdi dualarla yapıldı.

1 Haziran tarihinden itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da nikah dairelerinde, nikah kıyım faaliyetleri başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikahlarını yaptırmak ve nikah günlerini almak için belediye nikah dairesinde yoğunluk oluşturuyor. Erzincan Belediyesi Nikah Dairesi hafta içi en az 10 nikah kıyarken bu sayı hafta sonları artabiliyor. Memurlar, akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak olurken Erzincan Belediyesi Nikah Dairesinde İtalyan gelin ve Türk damadın nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Türkçe konuşmayı bilmeyen gelin için nikah salonuna getirilen tercüman memurun sorduğu soruyu İngilizce olarak geline sordu ve İngilizce yanıt aldı. Gerçekleşen nikah merasiminde evlilik cüzdanını geline veren damadın dayısı ise "Fatmira artık bizim için Fatma oldu" diye konuştu.

Nikahı kıyılan çiftten Emre Şahin, "Uzun bir süreçti. Bu süreçten sonra tamamına erdirelim dedik, pandemi dolayısıyla bu mutlu günü bu güne kadar bekledik ama çok şükür bugün evlendik. Türkiye'de tanıştık, görüşme konuşma derken bugün de evlendik." derken İtalyan gelin Fatmira Mehmeti ise İngilizce konuşarak çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelmiş olduğumuz son noktada Erzincan'daki bu sürecin yansımaları elbette oldu. Bu yansımaların en başında da evliliklerde hissedildi. Evlilikler pandemi süreci içerisinde maalesef kısıtlamalardan dolayı yapılamadı. Ama bu kısıtlamalar kaldırıldığında belirli bir yoğunluk oluştu. Bu Erzincan'da daha çok hissedilir duruma geldi. Yüzde 65'lik bir artış sağlandı. Genelde her etkinlikte her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Hemşerilerimiz daha açık alanları tercih ettiler. Nikah töreni içinde belediyemizin nikah salonu ve kültür müdürlüğümüzde bulunan nikah salonlarını sıklıkla tercih ederek onlara bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşadık. Erzincan bu konularda hakikaten hazırlıklı olan bir şehirdi hala da dikkat eden ve aşılama noktasında da hemen hemen mavi kategoriye gelmiş bulunmaktayız. İnşallah en kısa sürede mavi kategoriye erişeceğiz, çok az bir sayı kaldı. Böylelikle de bizim risk oranımız düşmeye başladı, hastalık riskini azalttık ama yine de hemşerilerimden bu konuda maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını, daha dikkatli olmalarını ve özellikle bu hastalığı, virüsü kapanların etrafa yaymaması için kendilerini mutlaka korumaya almaları gerektiğini buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı