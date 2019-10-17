Erzincan 27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor

17.10.2019 09:27

27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor

Erzincan'da 72 yıldır bakırcılık ve kalaycılık yapan 85 yaşındaki Selahattin Kayık, 13 Mart 1992 depreminden iki gün önce kalaylanması için iş yerine bırakılan bakır eşyaların 27 yıldır sahiplerini bekliyor.

Kalaycılık mesleğinin son ustalarından olan 72 yıldır bakırcılık ve kalaycılık yapan 5 çocuk babası Selahattin Kayık, Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı girişinde bulunan 15 metrekarelik mütevazi dükkanında bakır eşyaların tamiri ve kalayı ile uğraşıyor. 85 yaşındaki Kayık, 1992 Erzincan Depremi'nden önce kalaylanması için bırakılan eşyaların sahiplerini 27 yıldır bekliyor. Kendisine teslim edilen emanetlere hala sahip çıkan Kayıkçı, Gelen olsaydı emanetler verecektim ama gelmediler. Duruyor orada. Artık bu mesleği yapacak gücüm kalmadı. Dükkanı kapmak istiyorum, ancak emanet bakırları satıp bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım dedi.

Bakır eşyaları kimin bıraktığını hatırlamayan Kayık şunları söyledi

Bu emanetleri getirdiler. Bunları kalayla usta dediler, ben de tamam dedim. 13 Mart Depremi'nden 2 gün önceydi, birkaç gün sonra kalaylama işi biter gelip alabilirsiniz dedim. İki gün sonra deprem oldu. Ondan sonra daha da kimse gelmedi. Ben bunları iş yerinin bodrumuna koydum. Orada duruyorlar. Şimdi bunları satıp yardımda bulunacağım Allah izin verirse. Ben kendim bunun parasını yemem. Camiye ya da bir yere vermeyi düşünüyorum. Hiç gelip soran olmadı. ben getirenleri tanımıyorum. Üzerinden tam 27 sene geçmiş. Bekledim, gelen olsaydı verecektim ama gelmediler. Duruyor orada, artık satıp bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım.

Bakırcılık ve kalaycılık mesleğinde çırak yetişmediğinden yakınan Selahattin Kayık, Önceden çok çırak vardı, gelip çalışıyorlardı. Sanat öğreniyorlardı ve iş yapıyorlardı. Ama kalaycılık yok şimdilerde, bende yaşım ilerlediğinden eskisi gibi yapamıyorum, dükkanımı yakın zamanda kapatmayı düşünüyorum diye konuştu.

1992 ERZİNCAN DEPREMİ

Erzincan'da 13 Mart 1992 günü saat 19.20'de meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 6.8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 850 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: DHA