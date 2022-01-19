Erzin ve Payas'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ve Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ve Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyet ekipleri, Erzin ilçesi İsalı ile Payas ilçesi Kurtuluş mahallelerindeki cep telefonu ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Zanlıların eşkalini belirleyen polis, 2 şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.