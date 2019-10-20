Erzin-Sarımazı otoyolu ücretsiz olacak

20.10.2019 12:02

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Erzin-Sarımazı otoyolunun ücretsiz hale geleceğini bildirdi.

Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Hatay milletvekillerinin ısrarlı ve yoğun çabaları sonucu, İskenderun-Adana otoyolunun, Erzin gişelerinden başlayıp Sarımazı gişelerine kadar olan kısmının ücretsiz olacağını belirtti.

Hatay'da büyük bir sorunun daha çözüleceğinin altını çizen Yayman, "Yakında Erzin-Sarımazı arası ücretsiz olacak. Çok yakın zamanda inşallah çıkacak olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Erzin-Sarımazı otobanı ücretsiz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Yayman, bundan sonraki hedeflerinin Hassa Tüneli'nin açılması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA