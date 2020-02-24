Erzin'de yetersiz gelen içme suyu hattı güçlendirildi
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Erzin'de yetersiz gelen içme suyu hattı güçlendirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), yetersiz gelen içme suyu hatlarını güçlendirmek adına çalışmaların Hatay genelinde devam ettiğini duyurdu.

24.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:17
Erzin'de yetersiz gelen içme suyu hattı güçlendirildi

'ın 15 ilçesinde yaşayan bütün vatandaşların altyapı ihtiyacını giderme adına projelerini sürdüren Genel Müdürlük, ilçesinden gelen taleplere hizmetle karşılık vererek içme suyu ihtiyacı olan bölgede yeni içme suyu çalışması gerçekleştirdi.

Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde içme suyu takviye çalışması yapan HATSU ekipleri, bölgede bulunan ve yetersiz gelen içme suyunu güçlendirmek amacıyla 110'luk borular ile 410 metre yeni içme suyu hattı döşedi.

Kaynak: Bültenler
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