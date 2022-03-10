Erzin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine S.S. ve Y.D'nin adreslerinde arama yaptı.
Polis, şüphelilerin evlerinde 36.3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.S. ve Y.D, emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel