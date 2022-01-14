Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Haberler
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Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlu Mahallesinde N.Ç. ve R.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 49.5 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ç. ve R.Ç. adlı şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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