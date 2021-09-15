Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
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Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzin'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alın 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alın 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada B.T., F.S. ve B.S. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı.

Araç içerisinde ve şahısların kaba üst aramasında 28,3 gram metamfetamin, 35 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden B.T. adlı sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - HATAY

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