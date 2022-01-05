ERZİN'DE TRAFİK KAZASI 3 YARALI

OSMANİYE (DHA) - HATAY'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Erzin Osmaniye karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. yönetimindeki 80 ACU 915 otomobil ile karşı şeritte ilerleyen H.B. yönetimindeki 01 AZR 40 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü ile yolcu olarak M.M.K. yaralandı. İhbar üzerine Erzin Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma ekibi, bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol yarım saat kapandıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.