Erzin'de orman yangını

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.



Amanos Dağları Şahin tepesi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince çok sayıda arazöz ve yangın işçisi ile söndürme çalışması başlatıldı.



Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA