Erzin'de orman yangını
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

Erzin'de orman yangını

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28
Erzin'de orman yangını

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.


Amanos Dağları Şahin tepesi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince çok sayıda arazöz ve yangın işçisi ile söndürme çalışması başlatıldı.


Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.