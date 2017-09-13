Erzin'de İzinsiz Avcıya Ceza Kesildi

Erzin ilçesinde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen bir kişiye 815 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, Erzin ilçesi Şahin Tepesi mevkinde kaçak avcılara yönelik denetim ve kontrol yaptı.



Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen denetimde yasa dışı avlandığı tespit edilen bir kişiye 815 lira para cezası uygulanırken, elinde bulunan yarı otomatik, pompalı tüfeğe el koydu.



Ekipler, bölgede yasa dışı avlanmaya yönelik denetimlerin süreceğini belirtti.