Erzin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri yapıldı

Erzin Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Erzin Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Merkezin Müdürü Doğan Peker, öğrenmenin insanın hayatı boyuncu devam ettiğini söyledi.

"Herkes için eğitim" felsefesi ile hareket ettiklerini dile getiren Peker, "2020-2021 eğitim öğretim yılında 71 kurs açılmış olup, 1038 kursiyere eğitim verilmiştir." dedi.

Daha sonra kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Erzin Kaymakamı Osman Demir, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer