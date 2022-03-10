Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evden elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla F.Y. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Bisiklet, Hatay, Erzin, Güncel, Haberler

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