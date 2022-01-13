Erzin'de eğitimcilerden kan bağışı

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde öğretmenler kan bağışladı.

Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Kızılay Kan Merkezi 'Öğretmenden bir damla kan, yeşeren binlerce fidan' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında öğretmenler Atatürk Ortaokulu'nda kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, "Kan bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle duyarlı olmak gerekir. Kan bağışında bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - HATAY