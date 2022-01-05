Erzin'de ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Erzin'de ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Erzin'de ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurdukları İ.Ç'nin üst aramasını yaptı.

Cebinde 6,3 gram eroin bulunan zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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