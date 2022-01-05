Erzin'de ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın Erzin ilçesinde ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.
ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde ceplerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.
Emniyet ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurdukları İ.Ç'nin üst aramasını yaptı.
Cebinde 6,3 gram eroin bulunan zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet