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Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı

Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsalı Mahallesinde meydana gelen otomobil içerisinden telefon hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmada; cep telefonunu çaldığı iddiasıyla A.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Otomobil, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Haber

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