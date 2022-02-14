Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir iş yerinde ve evde yapılan aramada 8 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir iş yerinde ve evde yapılan aramada 8 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik yapılan çalışmalarda H.R.'ye ait Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan iş yerinde ve Yenimahalle'de bulunan evde yapılan aramada, 8 bin adet makaron, 46 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.R. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Sigara, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Haberler

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