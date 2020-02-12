Erzin buz tuttu
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Erzin buz tuttu

Hatay'ın Erzin ilçesinde hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle akarsular dondu, güneş enerjileri patladı, narenciye bahçeleri zarar gördü.

12.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:14
Erzin buz tuttu

'ın ilçesinde hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle akarsular dondu, güneş enerjileri patladı, narenciye bahçeleri zarar gördü.


Merkezden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Erzin Belediyesi Dinlenme Tesisleri'ndeki görsel amaçlı duran değirmen ve altından geçen su dondu. Havanın eksi 5'lerde olması nedeniyle evlerin güneş enerjileri patladı. Buz sarkıtları oluştu. Bazı bölgelerde ise narenciye bahçeleri zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA
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