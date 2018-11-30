Erzen Antik Kenti Turizme Kazandırılacak

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Erzen Antik Kenti ve Balıklı Göl'ün çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlanacak.

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici AA muhabirine, ilçe merkezine Oyuktaş Köyu Yeşilyurt mezrasında yer alan ve halk arasında "Golemasiye" olarak bilinen Erzen Antik Kenti ve Balıklı Göl'ünün Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009 yılında sit alanı ilan edildiğini söyledi.

Göldeki balıkların, sedef ve ayak mantarı gibi hastalıkların tedavisinde iyileştirici etkisi olduğunu düşünen yöre halkının sık sık burayı ziyaret ettiğini dile getiren Bilici, şunları kaydetti:

"Erzen Antik Kenti ve Balıklı Göl'ünün çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması için Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ortaklaşa proje çalışması yapıyoruz. Hazırlanacak proje GAP İdaresine sunulacaktır. Projenin kabul edilmesi halinde Erzen Antik Kenti ve Balıklı Göl'ün çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılacak."

-Balıkların kutsal olduğunu düşünüyorlar

Yeşilyurt mezrasında oturan Hüsamettin Baydak ise balıkların kutsal olduğuna inandıkları için avlamadıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Gölün suyu kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk oluyor. Köyümüzde şehitliğimiz var, bu gölün şehitliğe ait olduğuna inanıyoruz. Göldeki balıklara hiç kimse dokunmuyor. Mantar, sedef ve romatizma hastalıklara balıklar iyi geliyor."

Baydak, sit alanı olduğu için çalışma yapamadıklarını işaret ederek, "Bu yüzden bakımsız kalıyor. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Burası Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'ün benzeridir." ifadesini kullandı.

Şirin Arı da balıkların bazı hastalıklarda iyileştirici etkisinin olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Burası turizme açılmalı. Tarihi mirasımıza sahip çıkmalıyız." dedi.