ERZ Token satışına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen Teknoloji AŞ. arasında yapılan iş birliği kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen satışlar hakkında açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 Ekim'de ön satış süreci 1 Türk lirasından kilitsiz olarak açılan, 50 milyon ERZ Token'in, 15 dakika içerisinde tükendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında 3 farklı seçenek dahilinde satışa sunulan ERZ Tokenlere taraftarların ve Bitexen kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği, 12 ay kilitli olarak, 25 kuruştan ön satışa sunulan 25 milyon ERZ Token'in ise 29 Ekim'de bittiği belirtildi.

Ön satışa 50 kuruştan sunulan ve 6 ay kilitli 25 milyon ERZ Token'in satışını devam ettiği, 4 Kasım'da ön satışının tamamlanacağı açıklandı.

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