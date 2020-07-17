Eryılmaz Diyarbakır'dan ayrıldı
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Eryılmaz Diyarbakır'dan ayrıldı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, kentten ayrıldı.

Eryılmaz Diyarbakır'dan ayrıldı
17.07.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:48

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, kentten ayrıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 3,5 yıldan beri Genel Sekreterlik görevini üstlenen Muhsin Eryılmaz, İçişleri Bakanlığında görevlendirilmesinin personelle vedalaşarak Diyarbakır'dan ayrıldı. Kentten ayrılmadan önce konuşan Eryılmaz, 16 Ocak 2017'de olağanüstü şartlarda üstlendiği, büyük bir onur ve şerefle yürüttüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini sonlandırdığını söyledi. Eryılmaz, "Öncelikle, otuz üç medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler şehri, ilim, irfan ve medeniyet merkezi, insanlık tarihinin canlı şahidi bu aziz ve kadim şehre hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Şahsıma, Diyarbakır'da genel sekreter olarak hizmet etme imkanını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde belediye personelimiz ve aziz hemşehrilerimizle samimi bir gönül bağı ve güven tesis ettik. Bu güven ve samimiyet her geçen gün daha da artarak bugünlere kadar geldi. Bize, gönlünü sonuna kadar açan aziz hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Üstlendiğim görevin emanet olduğunu ve hassasiyetini bilerek ilk günden son güne kadar daima sorumluluk bilinciyle hareket ettim. Devletimizin, bize inananların, şehrimizin, aziz Diyarbakırlıların, belediye personelimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korudum. Çalışmalarımızda Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu düsturunu ilke edindik. Tüm işlerimizi ve hizmetlerimizi, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak, en verimli şekilde yerine getirmeye çalıştık. Diyarbakır'da, hemşehrilerimizle karşılıklı sevgi, saygı, uyum ve dayanışma içerisinde görev yapmanın onurunu yaşadım. Göreve başladığım tarihten bu yana, kadirşinas Diyarbakırlı hemşehrilerimin daima desteklerini gördüm. Mevcut şartlar içerisinde il genelinde her alanda hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Kamu kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterdik. Gerek özel hayatımda ve gerekse otuz yıllık kamu görevimde olduğu gibi kırk iki aylık genel sekreterlik görevimi ifa ederken de, Allah'a hesap vereceğimi bilerek ve hiçbir zaman unutmayarak, bu aziz şehirde hoş bir sada bırakma gayreti içerisinde oldum. Çalışmalarımızda bizlere her konuda destek olan ilimiz milletvekillerine, siyasetçilerine, belediye başkanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, muhtarlarımıza, basınımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve değerli Diyarbakırlı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin bize verdiği bu görevi anlayışla karşılayan ve Diyarbakır'da görev yaptığım süre içerisinde ayrı kaldığım sevgili eşime ve çocuklarıma fedakarlıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan görevini yapmış olmanın huzuru ile ayrılırken gönlümüzün sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma veda ediyor, hakkımı helal ediyor, helallik diliyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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