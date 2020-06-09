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Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı

Ortak Girişim AŞ Başkanı Talip Çankırı: TFF talimatları birebir uygulanacak"Maçın oynanacağı statta 295 kişi olacak" "Stat dışında da güvenlik önlemleri alınacak""Top toplayıcılar 20 yaş üstü olacak"Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip...

Eryaman Stadı'nın kapıları COVID-19'a kapalı
09.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:14

Ortak Girişim AŞ Başkanı Talip Çankırı: TFF talimatları birebir uygulanacak

"Maçın oynanacağı statta 295 kişi olacak" 

"Stat dışında da güvenlik önlemleri alınacak""Top toplayıcılar 20 yaş üstü olacak"

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - 

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenen futbol ligleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarıyla 12 Haziran'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.Ortak Girişim A.Ş. Başkanı Talip Çankırı, TFF tarafından açıklanan tedbirlerin statlarda nasıl uygulanacağı, takımların, hakemlerin, top toplayıcıların ve stat görevlilerinin maç öncesi yapacakları hazırlıklarla ilgili soruları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Futbol Federasyonu'nun talimatlarının birebir uygulanacağını belirten Talip Çankırı, "Talimatlarda tüm rakamlarıyla yapılacak prosedürler açıklanmıştır. Bizim takımların kulüpten çıkışlarından itibaren başlanacak bu olaya. Örneğin 1 otobüsle gelinmeyecek, her sırada 1 oyuncu oturacak. Stada aynı anda girmeyeceğiz. Stada en başta hakem girecek, 105 dakika önce, 15 dakika sonra da misafir takım gelecek. Sonra ise ev sahibi takım giriş yapacak. Çünkü bu kalabalığı engellemeye, mümkün mertebe teması engellemeye dönük hareketler bunlar" dedi. "MAÇLARDA 295 KİŞİ STATTA OLACAK" Talip Çankırı, stada girerken uygulanacak prosedürlerin kapsamlı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Stada gelecek kişi sayısı 295. Giren herkesin kesinlikle kulaktan ölçümü yapılacak, ateşine bakılacak. 37,5'in altındakilerde bir sıkıntı olmaz, üstündekiler olursa zaten stada alınmayacak. Herkesin ateşi ölçülecek. 48 saat önce stat görevlileri mutlaka test yaptıracak. Maç günü önceden soyunma odalarının, akreditasyon odası, hakem odası hepsinin dezenfektanı yapılacak. Protokolde zaten rakamlar belirlenmiş. 5 ev sahibi yöneticisi, 5 misafir takım yöneticisi, TFF de kendine 10 kişilik bir yer ayırmış. O yüzden bunlar çok kalabalık olmadığı için mekan ve yerlerimiz çok geniş. Sosyal mesafeyi koruyarak oturtacağız.""TOP TOPLAYICILAR 20 YAŞ ÜSTÜ OLACAK"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı olduğuna dikkat çeken Çankırı, "Bunun için özellikle 20 yaş üstünü ayarladık. 20 yaş üstü genç arkadaşlarımız gelecekler. Çocuk olmayacak, yaştan dolayı böyle bir engelleme var zaten. Yedek kulübelerine 3'er kişi aralıklarla oturacakları için sığmayacak. Hemen arkasındaki tribünde 1 ve 3 numaralı sırada yedek oyuncularımızın bir bölümünü oraya oturtacağız. İki takım için de aynı şekilde olacak. 20 metrede bir her tarafta köşeler dahil olmak üzere dezenfektanları yerleştirdik. 15 adet top getireceğiz. Minimum 15 adet, bunların hepsini maçtan önce dezenfekte edecek. Tabelalar dezenfekte edilip, 4'üncü hakeme teslim edilecek" diye konuştu. "STAT DIŞINDA DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK"

Maçlar seyircisiz oynansa da taraftarların stadyuma gelme durumlarının olabileceği vurgusunu yapan Çankırı, "Dışarıda da güvenlik önlemleri alacağız. Çünkü taraftarların stada gelip dışarıda toplanması söz konusu olabilir. Onu da engellemek durumundayız. Güvenlik önlemlerini konuşuyoruz. Özellikle dışarısı için, çünkü içeride öyle bir güvenlik önlemine gerek yok, özel güvenliğimiz içerisi için kafidir. Hepimiz bir ilki yaşıyoruz ve bunu tecrübe ederek öğreneceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta bazı eksiklikler çıktıkça onları da gidereceğiz. Bu yaşanan eksikleri düzeltme yoluna gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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