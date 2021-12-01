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Erwin Koeman teknik direktörlük kariyerini noktaladı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Erwin Koeman teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Bir dönem Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük yapan Hollandalı Erwin Koeman, kariyerini sonlandırdı.

Bir dönem Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük yapan Hollandalı Erwin Koeman, kariyerini sonlandırdı.

Koeman, haziran ayından bu yana başında olduğu İsrail kulübü Beitar Jerusalem'in internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Benim için zor bir karar ancak kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Kulüp başkanı Eli Ohana'ya kararımı bildirdim, O da kabul etti. Ayrıca teknik direktörlükten emekli olma zamanım da geldi." ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan 60 yaşındaki Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan ve Umman milli takımlarını da çalıştırmıştı.

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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