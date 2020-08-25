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Ervin Zukanovic, Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, Boşnak stoper Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı.

Ervin Zukanovic, Karagümrük'te
25.08.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:10

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, Boşnak stoper Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Bolu kampına katılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük, stoper takviyesini yaptı. İtalya Serie B ekiplerinden SPAL forması giyen 33 yaşındaki Boşnak futbolcu Ervin Zukanovic'i kadrosuna dahil eden Karagümrük, bu futbolcu için bonservis bedeli ödemedi. Kariyerinde Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta ve Genoa gibi önemli ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 38 kez sahaya çıktı. İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek olan Zukanovic, ardından Bolu'daki kampa katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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