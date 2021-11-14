ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaları devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'de düzenlenen yatırım gezileri kapsamında bu hafta da Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) yöneticilerini konuk etti. Erdal Güzel başkanlığındaki ERVAK heyetinin Ilıca'daki termal seralardan başladığı yatırım gezisi, Termal Aquapark, Ilıca Yeni Çarşı, Yeşilay Parkı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile devam etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırım gezisi boyunca yakından ilgilendiği konuklarına yatırım ve projeler hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Özel Sektör İçin Model Yatırım

ERVAK yöneticilerini termal seralarda karşılayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, burada önümüzdeki aydan itibaren domates üretimine başlayacaklarını bildirdi. Kış mevsimi boyunca termal sular ve biyokütlesel atıklardan elde edilecek enerjiyle ısıtılacak olan seralarda aylık 25 ton domates üretimini hedeflediklerini söyleyen Orhan, söz konusu yatırımın özel sektör için de model teşkil edeceğinin altını çizdi. Orhan, "İsteyene yerimiz var, termal suyumuz da hazır; yeter ki burada seracılık yapsınlar, üretime yönelsinler. Belediye olarak her türlü imkan ve desteği sunmaya hazırız" diye konuştu.

Termal sular yatırıma dönüştü

Termal seraların ardından Ilıca'daki Yeni Çarşı'yı gezen ERVAK yöneticileri, daha sonra Termal Aquapark'a çıkarma yaptı. Bölgenin ilk ve tek kapalı termal aquaparkı olan devasa yatırımı misafirlerine gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, söz konusu tesisin Aziziye'yi bölgenin çekim merkezi haline getireceğinin altını çizdi. Başkan Orhan, "Termal Aquapark, ilçemizdeki termal suların yatırıma, katma değere ve eğlenceye nasıl dönüştürülebileceğinin en somut örneği olacak. Sadece Erzurum'dan değil, bölgenin illerinden ve hatta sınırımıza yakın ülkelerden bile bu eğlenceye ortak olmak için insanlar buraya akın edecek" ifadelerini kullandı.

Yeşilay parkı ve olimpik yüzme havuzu

Ilıca'daki temasların ardından Dadaşkent'e geçen ERVAK heyeti, önce Yeşilay Parkını, ardından Aziziye Belediyesi'nin yapımını yeni tamamladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu Yeşilay Parkı'nda çocuklara futbol topu hediye eden Başkan Orhan ve beraberindeki ERVAK yöneticileri, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda da incelemelerde bulundu. Yatırımın tamamlandığını ve kapılarının hizmete açılacağını kaydeden Başkan Orhan, Aziziye ilçesine renk ve değer katmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güzel'den modern belediyecilik vurgusu

Aziziye'deki yatırım gezisinin son durağı ise, açılışı bir süre önce gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı oldu. Doğu'nun en büyük tematik parkını ilgiyle gezen ERVAK yöneticileri, böyle bir yaşam alanı oluşturulmasının Erzurum adına büyük kazanım olduğunu ifade etti. Gezinin sonunda bir değerlendirme yapan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Aziziye Belediyesi'nin, modern belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu vurgulayarak, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'a teşekkür etti. Başkan Erdal Güzel, "Aziziye Belediyemizin birbirinden kıymetli bu yatırımları insanımızın hizmetine sunmuş olması gerçekten takdire değer. Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM