: Erva isminin anlamı nedir? Erva ne demektir?

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:56

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Erva olarak öne çıkmaktadır. Erva isminin anlamını merak eden ebeveynler Erva isminin anlamı nedir ve Erva ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.a

ERVA ANLAMI NEDİR?

Ervâ Arapçada "dişi dağ keçisi" anlamına gelen Urviyye kelimesinin çoğuludur. "Yumuşaklık, hafiflik, letafet, dolgunluk ve güzel görünümlülük" manalarını içermektedir.

Ervâ, Nebîmiz Muhammed Aleyhisselamın halası (Ervâ bint Abdülmuttalib), halasının kızı ve aynı zamanda Hz. Osman'ın annesinin (Ervâ bint Küreyz) adıdır. Her ikisi de sahabi hanımlardır.

ERVA İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Bu isme sahip kimselerde yumuşak başlılık esastır. İyi huylu ve iyi ahlaklı kimseleri temsil etmektedir. Erva ismi metaneti, azmi ve başarıyı ifade eder. Bu ismi taşıyan kimselerde kararlılık ve her koşulda amacına ulaşmak gibi özellikler mevcuttur. Erva ismini taşıyan kimseler naif, zarif ve toplumda sevilen kimselerdir.

ERVA İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Erva ismi Kuran'da geçmemektedir.

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