Erürker; "Hemşerilerimizin Refahı İçin Gece Gündüz Çalışacağız"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, seçim çalışmalarını Aydın'ın Karacasu ilçesinde sürdürdü.

2019 yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak sokağın nabzını tutan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, ilçelerin sorunlarını muhtarlar ve vatandaşlardan dinlemeye devam etti.

2019 yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın ilçelerini ziyaret eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karacasu esnafını gezen Erürker, vatandaşların yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini dinledi. İlçelerin sorunlarının farkında olduğunu belirten Hakan Çağlar Erürker, "Uzak yakın demeden tüm hemşerilerimizin beklentilerine kulak vereceğiz. Yol, altyapı gibi yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan temel çalışmalara ihtiyacı olan ilçe ve mahallelerimize öncelik vereceğiz. Ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan hemşerilerimizin refahı için gece gündüz çalışacağız. 2023 Türkiye'sinin Yıldız Kenti, Medeniyet Şehri Aydın vizyonumuzu hayata geçireceğiz" dedi. - AYDIN