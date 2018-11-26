Erürker; "Aydın'ımız İçin Muhtarlarımızla Yol Arkadaşlığı Yapacağız"

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için çalışmalarını halkın nabzını tutarak sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, vatandaş ziyaretleriyle birlikte mahalle muhtarlarının taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Aydın'da çeşitli mahallelerde muhtarların konuğu olan ve sohbet eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, muhtarların da seçimle göreve geldiği için sorunların iletilmesi ve çözülmesi noktasında belediye başkanları ve milletvekillerinden farksız olduklarını vurguladı.

Muhtar ziyaretleri sırasında vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyen AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, "Ortak sevdamız Aydın için elimizi taşın altına koymalı, canla başla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların acil çözüm bekleyen sorunları olduğunu dile getiren Hakan Çağlar Erürker, "Millete hizmet ve millet iradesine dayanan bir anlayışın istikrarla birlikte sürmesi için mücadele eden hükümetimizin vatandaş öncelikli yönetim anlayışının benimsenmesi ve hizmetlerin eşit, hızlı ve adilce ulaştırılabilmesi için hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir" dedi.

Görüşmelerinin vatandaşa ulaşma ve sorunları tespit etme noktasında verimli geçtiğini kaydeden Hakan Çağlar Erürker, şunları ifade etti: "Muhtarlık kurumu, Türkiye devlet yönetiminin temel taşlarından ve demokrasi kurumunun asli unsurlarındandır. Vatandaşlarla en yakın temasta olan, onların derdini, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler muhtarlarımızdır. Hemşerilerimizle ve muhtarlarımızla görüşüp beklentilerini dinledik. Bizleri bağrına basan her daim Baş tacımız muhtarlarımıza ve hemşerilerimize gönülden şükranlarımı sunarım. Aydınımızı kalkındırmak için muhtarlarımızla omuz omuza, azim ve şevkle çalışacağız, Aydınımız için yol arkadaşlığı yapacağız. Aydın kazan biz kepçe misali dere tepe demeyecek, Aydınımız ve hemşerilerimizle hemhal olmaya devam edeceğiz." - AYDIN