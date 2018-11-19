Erürker; "Ak Parti Olarak Yine Bir İlke İmza Attık"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, AK Parti'nin 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan temayül yoklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda gerçekleşen temayül yoklamalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, "AK Parti olarak yine bir ilke imza atarak aday belirlenme sürecini hızlandıran ve tasarruf sağlayan E-temayülümüzü yaptık. Partililerimizin kanaatleri ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, şehrimizin çıtasını yükseltecek doğru isimler kısa sürede içinde belirlenecektir" dedi.

Aydın'da temayül yoklamasına partililerin büyük ilgi gösterdiğine değinen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, "2019 yerel seçim maratonumuzu Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan ve 145 bin teşkilat mensubumuzun değerlendirmeleriyle gerçekleşen temayül yoklamalarıyla sürdürdük. AK Parti davası, teşkilatlarımızın alın teri, Millet aşkı ve gayretleriyle yükselmiştir. Bu anlamda onların kanaatleri bizler için kıymetlidir. Partimizin Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığının ortak çalışmasıyla yapılan temayül yoklamasını, Türkiye'de ilklerin öncüsü AK Parti olarak yine bir ilke imzamızı attık ve elektronik ortamda gerçekleştirdik. Profesyonelce hazırlanan bu sistemle hem zaman, hem de kağıt israfının önüne geçtik. AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle belirlenecek olan yerel yönetim başkanlıklarına aday gösterilecek tüm arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ederim. Ülkemize, milletimize ve Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN