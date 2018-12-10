Erürker; "24 Saat Aydınlının Hizmetinde Olacak, Gönülleri Kazanacağız"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, seçim çalışmalarına Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devam etti.

AK Parti Koçarlı İlçe Teşkilatında partililer ve Koçarlı Belediye Başkan aday adayı Nedim Kaplan ile seçimlere hazırlık hususunda değerlendirmelerde bulunan Hakan Çağlar Erürker, sonrasında çarşı ve pazar yerlerini gezerek esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi.

Koçarlılı hemşerilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Hakan Çağlar Erürker, burada yaptığı konuşmada; "Aydın'ın sorunlarını biliyoruz, çalışmalarımız ilçe ilçe sürüyor. Projelerimizi ilerleyen süreçte ilçe ilçe açıklayacağız. Bütün Aydın'ı kucaklayacağız. Nerede bir yara varsa, merhem olacağız. Hakim olmaya değil, hadim olmaya talibiz. 24 saat Aydınlının hizmetinde olacağız. Aydın'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanacağız. Azimliyiz, kararlıyız; kendimizden eminiz. Aydın'ın geleceği AK Belediyecilikte. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız; Aydın kazanacak" dedi. - AYDIN