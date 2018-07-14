Eruhlu Vatandaşlardan Türk Bayraklarıyla Şehitlik Anıtı'na Ziyaret

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt'in Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 1214 rakımlı Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Eruh Belediyesince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terörle mücadele şehit düşen güvenlik personelleri anısına 1214 rakımlı Botanik Park'ta yapılan Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.

Eruh Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam Murtaza Dayanç, vatana, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkarak FETÖ hainlerinin emellerine ulaşmasının engellendiğini belirterek 15 Temmuz şanlı direniş ruhunun tüm Türkiye'de olduğu gibi Eruh'ta yaşatıldığını kaydetti.