Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor - Haberler
Siirt, Sabah, Güncel

Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Kerem Ertuğrul, uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor.

01.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:34
Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Kerem Ertuğrul, uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen ara nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürüyor.

Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan binlerce öğrenci, sabah erken saatte bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derse katılıyor.

Bu öğrencilerden biri de Eruh'ta yaşayan Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Kerem Ertuğrul.

Okul heyecanını evinde de sürdüren Kerem, hafta içi her sabah uyanındığında kahvaltısını yapıyor, okula gidiyormuş gibi önlüğünü giyiniyor, kitap, kalem ve defterini alarak ekran karşısına geçiyor.

Dersleri okuldaki gibi büyük bir ciddiyetle dinleyen Kerem, "teneffüs vakti"nde kardeşleri ile vakit geçiriyor, ders başladığında yeniden masasına geçiyor.

Derste not alan Kerem, dinlediği derslerin tekrarını ve ödevlerini de yapıyor.

Kerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Okumayı çok sevdiğini dile getiren Kerem, yeniden okulların açılacağı, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü beklediğini belirtti.

"Onu okula gidiyormuş gibi her sabah hazırlıyorum"

Anne Elif Ertuğrul, 5 çocuğu olduğunu, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için ailece büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Ertuğrul, "Kerem okumaya çok istekli. Onu okula gidiyormuş gibi her sabah hazırlıyorum. Heyecanla televizyon önünde ders saatini bekliyor. Çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Baba Nevzat Ertuğrul da çocuklarının derslerden kopmaması için her sabah evde okul heyecanını diri tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Koronavirüs ile mücadelede yetkililerin uyarılarını dikkate aldıklarını dile getiren Ertuğrul, "Herkesin bu virüsle mücadelede evden çıkmaması önem taşıyor. Biz de evden çıkmayan çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için başlatılan uzaktan eğitime önem veriyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul, Kerem'in okulu çok sevdiğini ve uzaktan eğitim sürecinde de önlük giydiğini aktararak, oğlunun okul heyecanını sürdürmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kerem'in sabah erkenden okul sevinci ile uyandığını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Kerem, sabah aynı heyecanla okula gidecekmiş gibi kahvaltısını yapıp, saat 09.00 gibi dersin başına geçiyor. Aynı şekilde önlüğünü giyip dersleri takip ediyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her zaman devlet büyüklerimizin yanındayız. Onların uyarılarını dikkate alarak bu virüsten en az zararla kurtulacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eruhlu Kerem uzaktan eğitimde de önlüğünü çıkarmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:27:57. #1.15#
title