Eruh'ta okullara kar tatili

10.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:56

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.



Eruh İlçe Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA