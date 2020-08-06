Eruh'ta Kovid-19 tedbirleri Siirt'in Eruh ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetime katılan Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi iş yerlerini denetledi.

Erdoğan, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulunarak, maske dağıttı.

Vatandaşın alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, alınan her önlemin amacının vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA