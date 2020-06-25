Eruh'ta koronavirüsü yenen hasta taburcu edildi Siirt'in Eruh ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü yenen Hastane çalışanı Hüsnü Beştaş (43) taburcu oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü yenen Hastane çalışanı Hüsnü Beştaş (43) taburcu oldu.

Bir süre önce Eruh Devlet Hastanesi'nin mutfak servisinde görev yapan Hüsnü Beştaş'ın bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede yapılan tedavinin ardından iyileşen Beştaş, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Beştaş, gözyaşlarına hakim olamayan, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım moral verdiler, çok yardımcı oldular. Çok mutluyum. Rabbim kimseye yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA