Eruh'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor
Eruh ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane, cami, kütüphane, okullar ve kahvehaneler dezenfekte edildi.
20.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:30
Eruh ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane, cami, kütüphane, okullar ve kahvehaneler dezenfekte edildi.
Eruh Belediyesi kentin çeşitli noktalarındaki okul, spor tesisleri, kütüphaneler, camiler, duraklar, park ve bahçeleri özel ekiplerle dezenfekte etti.
Kent genelinde alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ilaçlandı.
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Kaynak: AA