Eruh'a heyelan dolayısıyla su verilemiyor
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Eruh'a heyelan dolayısıyla su verilemiyor

Siirt'in Eruh ilçesinde heyelan meydana geldi.

12.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:46
Eruh'a heyelan dolayısıyla su verilemiyor

'in ilçesinde heyelan meydana geldi.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi yaptığı açıklamada, Yanılmaz köyünde meydana gelen heyelan dolayısıyla içme suyu hattının zarar gördüğünü söyledi.

Bu nedenle ilçeye içme suyu verilemediğini işaret eden Çiftçi, "Ekiplerimiz arızanın yaşandığı ilk andan itibaren arıza bölgesine ulaşmaya çalıştı fakat bölgede yaşanan çökme nedeniyle yolda hasar oluştu. Arızaya ulaşmak için yeni bir yol açma çalışması başlattı." dedi.

Kaynak: AA
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