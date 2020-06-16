ERÜ'ye Yapılacak Yurt Arsası Yerinde İncelendi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ERÜ Kampüsüne yapılması planlanan yeni yurt binaları yapımı için incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ERÜ Kampüsüne yapılması planlanan yeni yurt binaları yapımı için incelemelerde bulundu.

Yapılması planlanan KYK yurt binalarının arsa ve fizibilite çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, birim amirlerinden proje ve arsa hakkında bilgiler aldılar.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada arsa tahsisi için Erciyes Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri 4 Üniversite ile 75 bini aşkın öğrenciyi içerisinde barındıran güzel şehrimizdir. Kredi Yurtlar Kurumu'muzun yapmış olduğu öğrencilerimizin içine sinen ailelerin her zaman takdir ettiği ve adeta başvuru yoğunluğu yaşanan anlayış ile yurt ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli ve üniversitelerimize yakışır bir hizmet edecek olan yurt çalışmalarını değerli Gençlik ve Spor Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlattı. Bizde Erciyes Üniversitemizin her zaman ki yaptığı uyum içerisindeki fedakar çalışmalarından ve arsa konusunda ki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölge Talas sınırları içerisinde olduğu için Talasımız ile birlikte dayanışma içerisinde en kısa zamanda planlamadaki talepleri hayata geçirip, çalışmaların yapılmasını arzu ediyoruz. 40 bin metrekarelik bir alanda 2 bin kişilik deniliyor ama inşallah, bu projenin 3 bin kişilik olması için yeniden gözden geçirilmesi konusunda bakanlığımız gerekli çalışmaları yapacak. Bizlerde belediyeler olarak üzerimize ne düşüyorsa desteğimizi esirgemeyerek kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Kayseri'nin yurt sorununu çözmek için şehrin dinamikleri ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Rektör Çalış, "Kayserimizin en büyük sorunlarından birisi öğrencilerimizin yurt meselesidir. Aslında eskiden beri de devam eden bir sorun bu. İnşallah biz bunu en kısa zamanda sayın valimiz ve sayın başkanımızın önderliğinde çözmeyi hedeflemekteyiz. Bir yıldır bu konu hakkında çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversitemiz kampüsü içerisinde gerçekten çok güzel iki alan ayarladık. Gerek anayol, gerekse de 15 Temmuz yerleşkesine yakın olmak üzere bulunmaz bir yer oldu. 2 bin kişilik, 40 bin metrekare belediyemiz ile koordineli şekilde tahsis etmiştik. Oraya birkaç ay içerisinde temel atacaklarını da ümit ediyoruz. İkinci bir yer olarak da yine 2 bin kişilik, başkanımızın da ifade ettiği gibi belki 3 bin kişiye çıkarılabilecek, bir alanı daha öngördük. İşbirliği içerisinde şehrimizin dinamikleri ile bu sorunu hep beraber çözeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA