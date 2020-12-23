ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi
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ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi

23.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:53
ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, '2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında mekanda erişim alanında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık, Turizm ve Veteriner Fakültelerine turuncu bayrak belgesi verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, '2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında mekanda erişim alanında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık, Turizm ve Veteriner Fakültelerine turuncu bayrak belgesi verildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından Rektörlük Makamında mekanda erişim alanında turuncu bayrak alan Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İffet İpek Boşgelmez, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci'ye turuncu bayrak belgeleri takdim edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, turuncu bayrak almaya hak kazanan fakülte dekanları ve fakülte personelini çalışmalarından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.

Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitesi her alanda olduğu gibi engelsiz kampüs alanında çıtası yükseltmeye devam ediyor. Tüm fakültelerimizin engelsiz ulaşılabilir birer fakülte olabilmeleri içinde yönetim olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi
ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi
ERÜ'ye Turuncu Bayrak Belgesi Verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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