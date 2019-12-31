ERÜ'ye TÜBA ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

31.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:40

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesine, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkılarından dolayı "2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"nü Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner'e, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışmadan dolayı sosyal bilimler kategorisinde "2019 TÜBA-GEDİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü"nü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek'e verdi.

Törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da katıldı.

Kaynak: AA