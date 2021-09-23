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ERÜ'ye TÜBA'dan ödül

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Teknoloji
ERÜ'ye TÜBA'dan ödül

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Dr.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Hakan Açıkel, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank akademisyenlere ödüllerini takdim etti.

3 alanda 6 bilim insanının ödüle layık görüldüğü törende, ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Hakan Açıkel'in TÜBİTAK Uluslararası COST projesi kapsamında hazırladığı "Rüzgar türbini kanadı üzerindeki akışın esneklik ile kontrolü" doktora tezi, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülüğe layık görüldü.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödül alan öğretim üyelerini tebrik etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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