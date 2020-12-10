ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından "Sıfır Atık Belgesi" Verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından "Sıfır Atık Belgesi" Verildi

10.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:46
ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce yürütülen çalışmalar ile ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

ERÜ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ERÜ Kampüsünde atıklar mavi ve gri kutularda, ikili toplama sistemine geçildikten sonra, daha verimli ayrılarak geri dönüşümü sağlandı. Atık getirme merkezlerinde ise atıklar geçici olarak depolandıktan sonra lisanslı firmalar aracılığıyla ekonomiye kazandırıldı.

Ayrıca sıfır atık sisteminin hayata geçmesiyle üniversite içinde eğitim, tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gibi birçok faaliyet yürütüldü.

ERÜ, atık yönergesinin hayata geçmesiyle başlayan süreçte, birim sorumlularını belirleyerek, eğitim faaliyetleri aralıksız devam etti. Bu kapsamda ise sıfır atık sistemi için atık yönetim rehberi ve el broşürü çalışmaları yapılarak, 2019 yılında düzenlenen bahar şenliğinde de sıfır Atık sisteminin öğrenciler tarafından benimsenmesi için hem sosyal medyada, hem de şenlik alanında birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Proje kapsamında yapılan sıfır atık çalışmaları, üniversitenin başarı indekslerinde de üst sıralara taşınmasına da yardımcı oldu. ERÜ kampüsü altyapı, enerji ve iklim değişimi, atıklar, su ve atıksu ve ulaşım alanlarında gösterilen üstün gayretler ile Türkiye'nin örnek kampüslerinden biri oldu.

Sıralama sistemlerinde her zaman en üstte olmayı hedefleyen ERÜ, sürdürülebilir kampüs çalışmaları kapsamında yeni projeler üretmek için de aralıksız çalışmalarına devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı
Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı
Tekirdağ'da 'Sıfır Atık' belgesi alan kurumların sayısı artıyor
Tekirdağ'da "Sıfır Atık" belgesi alan kurumların sayısı artıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından "Sıfır Atık Belgesi" Verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:13:34. #1.14#
title