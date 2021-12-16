ERÜ Veteriner Fakültesi uluslararası tam akreditasyon sertifikası aldı - Haberler
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ERÜ Veteriner Fakültesi uluslararası tam akreditasyon sertifikası aldı

ERÜ Veteriner Fakültesi uluslararası tam akreditasyon sertifikası aldı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi, Avrupa Veteriner Eğitimi Kuruluşları Birliğince (EAEVE) akredite edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi, Avrupa Veteriner Eğitimi Kuruluşları Birliğince (EAEVE) akredite edildi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, üniversitede düzenlenen akreditasyon sertifikası teslim töreninde, ERÜ'de fakülte bazlı uluslararası akreditasyon alan tek birim olduklarını söyledi

Akreditasyon sürecinde tüm birimlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden İnci, "Gelecek tüm zamanlarda da Veteriner Fakültesi, Avrupa'nın en iyileri arasında yerini alacaktır." dedi.

Türkiye'de akreditasyon için bekleyen başka veteriner fakülteleri olduğunu dile getiren İnci, bütün veteriner fakültenin eğitim standartlarının yükselmesini istediğini belirtti.

İnci, akreditasyon süreci boyunca fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da fakülte yönetimini tebrik ederek bu belge için çok çalıştıklarını kaydetti.

ERÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında 8. sıraya yükseldiğini aktaran Çalış, "Bizim hedefimiz Türkiye'de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmek. 8'inci olmamız bunun hayal olmadığını, çalışarak nelerin başarılabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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