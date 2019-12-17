ERÜ ve KAYÜ, Kayseri şehitlerini andı

17.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:10

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından anıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile akademik ve idari personel, saldırının yaşandığı Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa kadar yürüyerek burada dua edip, şehitler anısına karanfil bıraktı.

ERÜ Rektörü Çalış, burada yaptığı açıklamada, saldırıda şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'ye düşmanlık besleyenlere asla izin vermeyeceklerini belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Bu saldırı düşmanlarımızı sevindirmesin, onların hevesleri kesinlikle kursaklarında kalacaktır. Milletimize düşman, devletimize düşman birçok devlet olabilir ama bizler ne onlara ne de taşeronlarına asla izin vermeyeceğiz. Buradaki şehitlerimiz bizim emanetimizdir. Biz onların kanlarını asla yerde bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderlerimiz olduğu müddetçe bizim vatansever öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz ve milletimiz olduğu müddetçe asla bu bayrak yere inmeyecektir. Düşmanlarımızın ve taşeronlarının hevesleri kursaklarında kalacaktır."

KAYÜ rektörü Karamustafa da terörü şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Anadolu topraklarının ilelebet Türk Devleti olarak kalacağını ifade eden Karamustafa, şöyle devam etti:

"Malazgirt'ten Çanakkale'ye tüm şehitlerimiz bu topraklar için kan akıtmıştır ve burası bizim vatanımızdır. Zaman zaman bu ve benzeri hain saldırılarla birliğimiz, dirliğimiz bozulmaya çalışılmaktadır ama bizler Türk milleti olarak, Türk-İslam ruhuyla yoğrulmuş bu Anadolu topraklarında tek millet, tek devlet ve tek bayrak olduğumuz sürece kimse bizi yıkamaz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA