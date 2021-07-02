ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem mezunlarını verdi
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ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem mezunlarını verdi

ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinin 47. dönem mezunları törenle diploma aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinin 47. dönem mezunları törenle diploma aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, 284 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Tıp Fakültesi'nin sadece şehrin değil, Türkiye'nin önemli ve saygın fakültelerinden olduğunu belirtti.

Öğrencilere, Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birinden mezun olduklarını vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için eğitim süreniz boyunca gayret ettik. Sizleri, yenilikçi, milli ve ahlaki değerleri ön planda tutan, insanlığın temel değerlerine duyarlı, mesleki sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilir yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösterdik. Artık eğitimlerinizi tamamlayıp birer hekim olarak buradan mezun oluyorsunuz. Öncelikle ailenizin ve hocalarınızın sizlere verdiği emeği, gayreti boşa çıkarmayın. Çok çalışın, gayret edin, zorluklar karşısında yılmayın ve hiçbir ayrımda bulunmadan insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verin."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da mezun öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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